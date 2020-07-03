ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились более 175 тысяч человек
За минувшие сутки коронавирусом заразились более 175 тысяч человек. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Общее число заразившихся в мире превысило 10,7 млн. Отмечается, что наибольшее число заражений зафиксировано в Северной Америке (более 5,4 млн) и Южной Америке (более 2,7 млн).
За сутки умерли 5032 пациента с COVID-19. Всего за время пандемии от последствий заражения скончались 517 877 человек.
ВОЗ объявила новую вспышку коронавируса пандемией 11 марта.
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Заразились
668 тыс.+6 718 / сут.
Умерли
9 859+176 / сут.
Выздоровели
438 тыс.+8 915 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru