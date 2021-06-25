ВОЗ выступила против требования COVID-сертификата при путешествиях
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по-прежнему выступает против введения требования о предъявлении сертификата вакцинации при путешествиях по миру. Об этом заявил на брифинге директор программы организации по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
Слова представителя ВОЗ приводит ТАСС. Как отметил Райан, комитет по чрезвычайным ситуациям считает, что COVID-сертификат «не должен являться обязательным требованием при путешествиях» из-за неравенства в распределении вакцин и отсутствии данных о том, «до какой степени вакцинация противостоит распространению болезни». Комитет ВОЗ в ближайшие недели пересмотрит рекомендации по COVID-паспортам.
Райан обратил внимание на то, что ВОЗ работает с использующими сертификаты вакцинации от желтой лихорадки странами, и этот опыт можно использовать как модель в случае с документами о вакцинации от COVID-19.
«Сначала нам нужен равный доступ к вакцинам, а уже потом мы можем разрабатывать международные версии сертификатов», — заключил эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+20 393 / сут.
Умерли
132 тыс.+601 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+14 024 / сут.
- ВОЗ выступила против требования COVID-сертификата при путешествиях
- СМИ: Три человека погибли в результате вооруженного нападения в Германии
- Главы МИД России и Италии провели телефонные переговоры
- Глава СПЧ высказался против обязательной вакцинации граждан
- Росавиация назвала фейком сообщения об ограничениях на покупку авиабилетов из-за COVID-19
- Москва побила антирекорд по числу госпитализаций с коронавирусом
- Мишустин утвердил временные пошлины на экспорт металлов
- В Великобритании признали, что инцидент с эсминцем мог привести к «необоснованной эскалации»
- Климатологи предупредили о возможных торнадо и смерчах в России
- Путин и эмир Катара обсудили подготовку к ЧМ-2022 по футболу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru