ВОЗ сообщила об устойчивости индийского штамма COVID-19 к антителам
Мутации, содержащиеся в индийском штамме коронавирусной инфекции, делают его устойчивым к антителам. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, в Индии обнаружили новые варианты COVID-19, в том числе, штамм B.1.617 с мутациями E484Q и L452R, отмечает RT.
«Мутация L452R может повлиять на эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами, тогда как E484Q может привести к нейтрализации антител», — цитирует сообщение Газета.ру.
Согласно результатам исследований ВОЗ, индийский штамм вируса обладает высокой степенью вирулентности, как и британская, южноафриканская и бразильская разновидности COVID-19, отмечает РЕН ТВ.
Индийская мутация коронавируса B.1.617 была зарегистрирована в конце прошлого года. По данным Роспотребнадзора, в России индийского штамма пока не обнаружено, отмечает РИА ФАН.
Между тем, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» способна справиться с индийским вариантом COVID-19, сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru