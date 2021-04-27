ВОЗ сообщила об устойчивости индийского штамма COVID-19 к антителам

Мутации, содержащиеся в индийском штамме коронавирусной инфекции, делают его устойчивым к антителам. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, в Индии обнаружили новые варианты COVID-19, в том числе, штамм B.1.617 с мутациями E484Q и L452R, отмечает RT.

«Мутация L452R может повлиять на эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами, тогда как E484Q может привести к нейтрализации антител», — цитирует сообщение Газета.ру.

Согласно результатам исследований ВОЗ, индийский штамм вируса обладает высокой степенью вирулентности, как и британская, южноафриканская и бразильская разновидности COVID-19, отмечает РЕН ТВ.

Индийская мутация коронавируса B.1.617 была зарегистрирована в конце прошлого года. По данным Роспотребнадзора, в России индийского штамма пока не обнаружено, отмечает РИА ФАН.

Между тем, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» способна справиться с индийским вариантом COVID-19, сообщает телеканал «360».

