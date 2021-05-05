ВОЗ сообщила о более 721 тыс. случаев COVID-19 в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за сутки увеличилось на 721 398, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, в последние 24 часа был зарегистрирован 11 491 летальный исход.

Большинство заражений за сутки пришлось на регион Юго-Восточной Азии (400 973), за ним следуют Европа (132 915) и Северная и Южная Америка (123 717).

С начала пандемии COVID-19 ВОЗ зафиксировала 153 954 491 случай инфицирования и 3 221 052 смерти от инфекции.

По данным организации, больше всего случаев COVID-19 было зарегистрировано в США (32 123 136), Индии (20 665 148), Бразилии (14 779 529), Франции (5 590 416) и Турции (4 929 118).

В десятку стран-лидеров по числу заражений вошли также Россия (4 847 489), Великобритания (4 423 800), Италия (4 059 821), Испания (3 544 945) и Германия (3 451 550).

Больше всего смертей от коронавирусной инфекции зарегистрировали в США (572 190), Бразилии (408 622), Индии (226 188), Мексике (217 345) и Великобритании (127 543).

Статистика ВОЗ учитывает предоставляемые странами официально подтвержденные данные об инфицированных и умерших.

