ВОЗ сохраняет для России рекомендацию носить защитные маски

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сохраняет для России прежние рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции, в том числе, по ношению защитных масок. Об этом в эфире телеканала Россия 24 заявила региональный представитель организации Мелита Вуйнович.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что носить маски, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, по-прежнему нужно, это требование не отменяется. Попова подчеркнула, что на фоне большого числа бессимптомных носителей COVID-19 использование этого средства защиты необходимо.