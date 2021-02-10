ВОЗ сохраняет для России рекомендацию носить защитные маски

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сохраняет для России прежние рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции, в том числе, по ношению защитных масок. Об этом в эфире телеканала Россия 24 заявила региональный представитель организации Мелита Вуйнович.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что носить маски, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, по-прежнему нужно, это требование не отменяется. Попова подчеркнула, что на фоне большого числа бессимптомных носителей COVID-19 использование этого средства защиты необходимо.

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Напомним, ранее в нескольких регионах РФ объявили о смягчении масочного режима. Так, в Удмуртии с 12 февраля использование защитных масок будет носить рекомендательный характер. Кроме того, в Чеченской республике отменили обязательный масочный режим в общественных местах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Защитная маскаКоронавирусРоссияВОЗ
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