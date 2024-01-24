ВОЗ: Россия заняла 19-е место в рейтинге самых курящих стран мира
Россия заняла 19-е место в рейтинге самых курящих стран мира, самыми курящими признаны Науру и Сербия, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Так, каждый четвертый житель России старше 15 лет (26,7%) курит сигареты, что почти на 1% меньше, чем в 2022 году. Отмечается также, что мужчины в России более подвержены этой пагубной привычке. Если бы рейтинг составлялся только среди мужчин, Россия оказалась бы на 12-й строчке.
Количество курящих сигареты россиян уменьшилось с 24,2% в 2019 году до 18,7% в прошлом 2023 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на замначальника управления профилактики факторов риска в здравоохранении ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава Виктора Зыкова.
По данным Росстата, в 2022 году курили сигареты 19,2% взрослого населения России. Кроме того, в 2022 году специалисты зафиксировали рост числа курильщиков электронных систем доставки никотина (ЭСДН, к ним относятся электронные сигареты и вейпы), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru