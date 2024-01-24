ВОЗ: Россия заняла 19-е место в рейтинге самых курящих стран мира

Количество курящих сигареты россиян уменьшилось с 24,2% в 2019 году до 18,7% в прошлом 2023 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на замначальника управления профилактики факторов риска в здравоохранении ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава Виктора Зыкова.

По данным Росстата, в 2022 году курили сигареты 19,2% взрослого населения России. Кроме того, в 2022 году специалисты зафиксировали рост числа курильщиков электронных систем доставки никотина (ЭСДН, к ним относятся электронные сигареты и вейпы), передает «Радиоточка НСН».

