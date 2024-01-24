ВОЗ: Россия заняла 19-е место в рейтинге самых курящих стран мира

Россия заняла 19-е место в рейтинге самых курящих стран мира, самыми курящими признаны Науру и Сербия, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Так, каждый четвертый житель России старше 15 лет (26,7%) курит сигареты, что почти на 1% меньше, чем в 2022 году. Отмечается также, что мужчины в России более подвержены этой пагубной привычке. Если бы рейтинг составлялся только среди мужчин, Россия оказалась бы на 12-й строчке.

Депутаты предложили уголовное наказание за вовлечение детей в курение

Количество курящих сигареты россиян уменьшилось с 24,2% в 2019 году до 18,7% в прошлом 2023 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на замначальника управления профилактики факторов риска в здравоохранении ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава Виктора Зыкова.

По данным Росстата, в 2022 году курили сигареты 19,2% взрослого населения России. Кроме того, в 2022 году специалисты зафиксировали рост числа курильщиков электронных систем доставки никотина (ЭСДН, к ним относятся электронные сигареты и вейпы), передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:ВОЗКурение

Горячие новости

Все новости

партнеры