ВОЗ: Россия входит в «период стабилизации» по коронавирусу

В России происходит выравнивание заболеваемости COVID-19 и, своего рода, стабилизация ситуации, однако это пока не выход на плато коронавирусной инфекции. Такую оценку дала представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев по итогам прошедшей встречи со специалистом ВОЗ в формате видеоконференции.

Вуйнович констатировала выравнивание синусоиды графика по заболеванию, учитывая разницу в инфицировании по суткам, отсутствие скачков, передает «Интерфакс». Она также отметила, что прирост новых случаев COVID-19 идет не в 20-25%, а на 5%. Это означает постепенное начало периода стабилизации.

По словам Шгагошева, к 1 мая выхода на плато точно не произойдёт, придётся ещё подождать. Он также рассказал, что руководитель представительства ВОЗ в Москве поддержала меры, принимаемые в России по борьбе с распространением инфекции, в частности, продление режима самоизоляции. Она подчеркнула, что и выход из ограничений должен быть постепенным.

При этом Мелита Вуйнович подчеркнула, что наличие антител к коронавирусу ещё на даёт гарантии, что человек не заразится снова, даже если COVID-19 не мутирует, передает РИА ФАН. По словам представителя ВОЗ, до сих пор не понятно, насколько антитела, которые вырабатываются при инфицировании, будут защищать в будущем от заражения.

