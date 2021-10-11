ВОЗ рекомендовала «бустерную» дозу вакцины для людей с ослабленным иммунитетом

Эксперты организации считают, что двух доз для ослабленного иммунитета может быть мало, в связи с чем есть риск заболевания коронавирусом в тяжелой форме.



В ВОЗ также сделали акцент на том, что ревакцинация не рекомендуется всем. В организации призвали страны в первую очередь обеспечить вакцинацию двумя дозами.

Ранее в ВОЗ настаивали на моратории на проведение ревакцинации из-за отсутствия доступа к вакцинам в развивающихся странах.