ВОЗ рекомендовала «бустерную» дозу вакцины для людей с ослабленным иммунитетом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала рекомендацию ставить людям с ослабленным иммунитетом третью дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Эксперты организации считают, что двух доз для ослабленного иммунитета может быть мало, в связи с чем есть риск заболевания коронавирусом в тяжелой форме.

В ВОЗ также сделали акцент на том, что ревакцинация не рекомендуется всем. В организации призвали страны в первую очередь обеспечить вакцинацию двумя дозами.

Ранее в ВОЗ настаивали на моратории на проведение ревакцинации из-за отсутствия доступа к вакцинам в развивающихся странах.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:Вакцинация
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