ВОЗ призвала врачей и пенсионеров первыми пройти вакцинацию от гриппа

ВОЗ рекомендует проходить вакцинацию от гриппа людям из пяти групп риска: беременным, лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям, медработникам и пожилым людям.

При этом эксперты Стратегической консультативной группы ВОЗ по иммунизации (SAGE) отмечают, что на фоне пандемии коронавируса в 2020 году наиболее приоритетными для вакцинации группами являются медработники и люди старшего возраста.



