ВОЗ призвала врачей и пенсионеров первыми пройти вакцинацию от гриппа
В первую очередь пройти вакцинацию от гриппа должны медицинские работники и пожилые люди, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Эксперты отмечают, что одновременные вспышки гриппа и COVID-19 могут спровоцировать слишком сильную нагрузку для систем здравоохранения и медучреждений, так как оба заболевания имеют схожие симптомы.
ВОЗ рекомендует проходить вакцинацию от гриппа людям из пяти групп риска: беременным, лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям, медработникам и пожилым людям.
При этом эксперты Стратегической консультативной группы ВОЗ по иммунизации (SAGE) отмечают, что на фоне пандемии коронавируса в 2020 году наиболее приоритетными для вакцинации группами являются медработники и люди старшего возраста.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru