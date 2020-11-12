ВОЗ призвала врачей и пенсионеров первыми пройти вакцинацию от гриппа

В первую очередь пройти вакцинацию от гриппа должны медицинские работники и пожилые люди, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Эксперты отмечают, что одновременные вспышки гриппа и COVID-19 могут спровоцировать слишком сильную нагрузку для систем здравоохранения и медучреждений, так как оба заболевания имеют схожие симптомы.

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ВОЗ рекомендует проходить вакцинацию от гриппа людям из пяти групп риска: беременным, лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям, медработникам и пожилым людям.

При этом эксперты Стратегической консультативной группы ВОЗ по иммунизации (SAGE) отмечают, что на фоне пандемии коронавируса в 2020 году наиболее приоритетными для вакцинации группами являются медработники и люди старшего возраста.

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Фото: mos.ru/Евгений Самарин
ТЕГИ:ВОЗКоронавирусВакцинацияВакцинаПандемияВрачи
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