ВОЗ порекомендовала пока не вводить COVID-паспорта
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует государствам вводить паспорта вакцинации от коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала представитель организации в России Мелита Вуйнович.
Эксперт отметила, что несмотря на мнение ВОЗ, «страны идут своим путем», стараясь позволить населению быть более мобильными.
По словам Вуйнович, ВОЗ намерена сотрудничать со всеми заинтересованными странами и позже составит рекомендации о содержании COVID-паспортов, отмечает RT.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лидеры стран Евросоюза договорились об использовании сертификатов вакцинации. Новый документ будет введен в течение трех месяцев. Политолог Максим Юсин заявил, что нововведение в корне изменит особенности передвижения по территории ЕС, отмечает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru