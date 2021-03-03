ВОЗ порекомендовала пока не вводить COVID-паспорта

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует государствам вводить паспорта вакцинации от коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала представитель организации в России Мелита Вуйнович.

Эксперт отметила, что несмотря на мнение ВОЗ, «страны идут своим путем», стараясь позволить населению быть более мобильными.

По словам Вуйнович, ВОЗ намерена сотрудничать со всеми заинтересованными странами и позже составит рекомендации о содержании COVID-паспортов, отмечает RT.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лидеры стран Евросоюза договорились об использовании сертификатов вакцинации. Новый документ будет введен в течение трех месяцев. Политолог Максим Юсин заявил, что нововведение в корне изменит особенности передвижения по территории ЕС, отмечает «Свободная пресса».

