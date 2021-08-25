ВОЗ пока не дает рекомендацию бустерных прививок от коронавируса

Как заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, на текущий момент научные данные по этому вопросу не являются исчерпывающими. Между тем, она не исключила, что некоторым группам населения будут нужны бустерные дозы.

Кроме того, Сваминатан указала на ограниченность поставок вакцин, в связи с чем препараты должны получать наиболее нуждающиеся. По ее словам, точные научные данные о применении бустеров должны появиться к концу текущего года.

