ВОЗ пока не дает рекомендацию бустерных прививок от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о неготовности рекомендовать получение дополнительной дозы вакцины от коронавируса для усиления иммунитета, передает ТАСС.

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Как заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, на текущий момент научные данные по этому вопросу не являются исчерпывающими. Между тем, она не исключила, что некоторым группам населения будут нужны бустерные дозы.

Кроме того, Сваминатан указала на ограниченность поставок вакцин, в связи с чем препараты должны получать наиболее нуждающиеся. По ее словам, точные научные данные о применении бустеров должны появиться к концу текущего года.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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