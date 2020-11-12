ВОЗ планирует включить «Спутник V» в число вакцин для экстренного использования
Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» будет внесена в список рекомендуемых ВОЗ вакцин для экстренного использования при условии соответствия необходимым критериям, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Всемирной организации здравоохранения.
По данным организации, разработчик вакцины НИЦЭМ имени Гамалеи заинтересован в подаче заявки на включение препарата в рекомендации ВОЗ. Организация здравоохранения ожидает данных по вакцине и опубликует результаты исследований, если «Спутник V» соответствует критериям для включения в список вакцин для экстренного использования.
ВОЗ подчеркивает конфиденциальность данных по лекарствам для предварительной квалификации или внесения в перечень для использования в чрезвычайных ситуациях. Как долго продлится оценка информации от производителя вакцины, зависит от их качества и соответствия критериям ВОЗ.
На данный момент организация пока не проводила предварительной квалификации каких-либо вакцин от коронавируса для экстренного использования. Такая проверка даёт гарантию, что препарат безопасен, эффективен и соответствует стандартам Надлежащей производственной практики и Надлежащей клинической практики.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+21 608 / сут.
Умерли
32 032+439 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 811 / сут.
- ВОЗ планирует включить «Спутник V» в число вакцин для экстренного использования
- «Месть FoxNews»: СМИ сообщили о планах Трампа создать онлайн-издание
- Министр обороны Азербайджана встретился с командиром российских миротворцев
- В Рязани загорелся торговый центр
- «На войне как на войне»: посол Азербайджана оценил уничтожение российского Ми-24
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru