ВОЗ планирует включить «Спутник V» в число вакцин для экстренного использования

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» будет внесена в список рекомендуемых ВОЗ вакцин для экстренного использования при условии соответствия необходимым критериям, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Всемирной организации здравоохранения.

По данным организации, разработчик вакцины НИЦЭМ имени Гамалеи заинтересован в подаче заявки на включение препарата в рекомендации ВОЗ. Организация здравоохранения ожидает данных по вакцине и опубликует результаты исследований, если «Спутник V» соответствует критериям для включения в список вакцин для экстренного использования.

ВОЗ подчеркивает конфиденциальность данных по лекарствам для предварительной квалификации или внесения в перечень для использования в чрезвычайных ситуациях. Как долго продлится оценка информации от производителя вакцины, зависит от их качества и соответствия критериям ВОЗ.

На данный момент организация пока не проводила предварительной квалификации каких-либо вакцин от коронавируса для экстренного использования. Такая проверка даёт гарантию, что препарат безопасен, эффективен и соответствует стандартам Надлежащей производственной практики и Надлежащей клинической практики.

