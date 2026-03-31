В Подмосковье двух пациентов госпитализировали из-за оспы обезьян

Один человек госпитализирован с подозрением на оспу обезьян в Московской области, также в больницу доставлен один контактировавший с ним. Об этом сообщил зампредседателя правительства - министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин в своем канале на платформе Max.

Ранее подмосковное управление Роспотребнадзора начало расследование в связи со случаем подозрения на оспу обезьян в регионе, пишет RT.

«Двое пациентов госпитализированы в инфекционное отделение Домодедовской больницы: один с подозрением на оспу обезьян, второй - контактировавший с ним», - указал Забелин.

Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, им оказывают необходимую помощь. Медики ожидают результатов лабораторной диагностики.

