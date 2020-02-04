ВОЗ опасается резкого роста числа онкологических заболеваний

Число случаев онкологических заболеваний в мире в ближайшие двадцать лет может вырасти на 60%. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения в преддверии Всемирного дня борьбы против рака – он приходится на 4 февраля.

Эксперты прогнозируют, что при сохранении нынешних тенденций, более 80% случаев новых заболеваний придется на страны с низким и средним уровнем дохода. Отмечается, что этим государствам приходится в первую очередь заботиться о борьбе с инфекционными болезнями и усиливать охрану материнства и детства. В это же время службы здравоохранения не располагают оборудованием для профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний.

При этом в ВОЗ подчеркнули, что медики прикладывают все усилия для того, чтобы онкологическое заболевание не становилось для пациентов приговором. По словам гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, в ближайшие 10 лет специалисты смогут спасти не менее семи миллионов человек, пишет Утро.ру.

К слову, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Карпин заявил, что дефицит онкологов в поликлиниках страны составляет почти 2 тысячи человек, отмечает RT.

