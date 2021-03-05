ВОЗ: Окончания пандемии COVID-19 можно ожидать к 2022 году

Текущий год останется «годом коронавируса», однако уже к началу 2022 года можно рассчитывать на завершение пандемии COVID-19. Об этом заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью изданию Welt.

По мнению Клюге, 2021 год будет более управляемым, чем 2020-й, когда мир столкнулся с «научной и политической неизвестностью».

«Год спустя мы знаем гораздо больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина <...> Я исхожу из того, что к началу 2022 года пандемия закончится», — рассказал эксперт.

Однако глава европейского отделения ВОЗ предупредил, что завершение пандемии не означает исчезновения коронавируса, и указал на необходимость «солидарности» Европы в вопросе вакцинации.

Кроме того, Клюге отметил, что государствам важно не снимать коронавирусные ограничения слишком быстро. В противном случае ситуация с пандемией «вновь вернется к началу».

Между тем, в России число заражений COVID-19 достигло 4 301 159 случаев, отмечает RT. За сутки в стране выявили 11 024 заболевших, больше всего новых случаев COVID-19 обнаружено в Москве (1 757) и Санкт-Петербурге (983), сообщает Ura.ru.

