ВОЗ одобрила первую в мире вакцину от малярии
Всемирная организация здравоохранения впервые одобрила использование вакцины от малярии для детей в Африке. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Отмечается, что клинические испытания препарата RTS,S/AS01 проводились в Гане, Кении и Малави.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом назвал это событие историческим моментом и прорывом для науки и здоровья детей.
Коронавирус продолжит мутировать, но может преподнести миру новый штамм как через год, так и через десять лет, заявила врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Все зависит от того, какие мутации вируса происходят – глобальные или мелкие. Если какие-то незначительные, не имеет значения, вакцина будет действовать. Если глобальные мутации, тогда –да, вакцины действовать не будут», - рассказала она.
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