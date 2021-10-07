ВОЗ одобрила первую в мире вакцину от малярии

Всемирная организация здравоохранения впервые одобрила использование вакцины от малярии для детей в Африке. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что клинические испытания препарата RTS,S/AS01 проводились в Гане, Кении и Малави.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом назвал это событие историческим моментом и прорывом для науки и здоровья детей.

Коронавирус продолжит мутировать, но может преподнести миру новый штамм как через год, так и через десять лет, заявила врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Все зависит от того, какие мутации вируса происходят – глобальные или мелкие. Если какие-то незначительные, не имеет значения, вакцина будет действовать. Если глобальные мутации, тогда –да, вакцины действовать не будут», - рассказала она.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ВОЗАфрикаВакцина
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