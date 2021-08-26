ВОЗ назвала три осенних месяца важными для подготовки к будущим пандемиям
В течение следующих трех месяцев необходимо подготовить меры по реагированию на будущие пандемии. Такое заявление сделал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.
Глава ВОЗ пояснил, что странам мира необходимо выработать общую стратегию по реагированию на угрозу пандемии. Кроме того, в сентябре пройдет сессия Генеральной Ассамблеи ООН, а в октябре состоится саммит Группы двадцати (G20). В ноябре будет организована специальная сессия ВОЗ.
"Предстоящие три месяца будут критически важным периодом для формирования будущего подготовки и реагирования на пандемии", - подчеркнул Гебрейесус. По его словам, ВОЗ обладает "охватом и легитимностью", достаточной для объединения 194 стран. Поэтому необходимо отказаться от "структур, параллельных ВОЗ", чтобы избежать дальнейшего разделения полномочий в сфере здравоохранения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru