ВОЗ: На борьбу с оспой обезьян потребуются $135 млн

На борьбу с оспой обезьян в ближайшие полгода выделят 135 миллионов долларов, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Оспа обезьян для России не опасна благодаря «традиционным ценностям»

Он считает, что для остановки вспышки заболевания необходимо предпринять комплексные и скоординированные действия.

По его словам, заявленная сумма, скорее всего, увеличится.

Ранее первый случай заражения оспой обезьян подтвердили в Габоне, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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