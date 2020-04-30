ВОЗ допустила поэтапное снятие ограничений в России с 12 мая

Россия может начать поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса, с 12 мая. Такой прогноз сделала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

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Она отметила, что именно следующие две недели станут для России решающими. По ее словам, если число новых случаев заражений будет снижаться, можно рассмотреть «рассмотреть, какие меры можно было бы ослаблять».

В то же время Вуйнович отметила, что 12 мая — вполне логичная дата для начала поэтапного снятия ограничений.

Отдельно представитель ВОЗ похвалила подготовку российской системы здравоохранения и санэпиднадзора. Также, по ее словам, у россиян хороший иммунитет и состояние здоровья.

Отметим, что за минувшие сутки в России выявили рекордное число новых случаев инфицирования коронавирусом — 7099. Общее число заболевших достигло 106 тысяч, 1073 человека скончались.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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