ВОЗ допустила поэтапное снятие ограничений в России с 12 мая
Россия может начать поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса, с 12 мая. Такой прогноз сделала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
Она отметила, что именно следующие две недели станут для России решающими. По ее словам, если число новых случаев заражений будет снижаться, можно рассмотреть «рассмотреть, какие меры можно было бы ослаблять».
В то же время Вуйнович отметила, что 12 мая — вполне логичная дата для начала поэтапного снятия ограничений.
Отдельно представитель ВОЗ похвалила подготовку российской системы здравоохранения и санэпиднадзора. Также, по ее словам, у россиян хороший иммунитет и состояние здоровья.
Отметим, что за минувшие сутки в России выявили рекордное число новых случаев инфицирования коронавирусом — 7099. Общее число заболевших достигло 106 тысяч, 1073 человека скончались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru