ВОЗ: число заболевших раком вырастет до 35 млн человек к 2050 году

Предполагается, что к 2050 году число заболевших вырастет до 35 миллионов к 2050 году с 20 миллионов в 2022-м.

«Эти оценки свидетельствуют о растущем бремени рака, непропорциональном воздействии на малообеспеченные группы населения и об острой необходимости решения проблемы неравенства в отношении рака во всем мире», - подчеркнули в ВОЗ.

В организации также отметили, что примерно один из каждых 9 мужчин и одна из каждых 12 женщин умирают от этого заболевания.

Рост заболевания, по мнению специалистов, связан с ростом населения и увеличившейся продолжительностью жизни. Среди факторов роста заболевания названы алкоголь, табак, ожирение и загрязнение воздуха.

Ранее в ВОЗ заявили, что Россия заняла 19-е место в рейтинге самых курящих стран мира, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

