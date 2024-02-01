ВОЗ: число заболевших раком вырастет до 35 млн человек к 2050 году
Рост случаев онкологических заболеваний продолжится, заявили во Всемирной организации здравоохранения, передает ТАСС.
Предполагается, что к 2050 году число заболевших вырастет до 35 миллионов к 2050 году с 20 миллионов в 2022-м.
«Эти оценки свидетельствуют о растущем бремени рака, непропорциональном воздействии на малообеспеченные группы населения и об острой необходимости решения проблемы неравенства в отношении рака во всем мире», - подчеркнули в ВОЗ.
В организации также отметили, что примерно один из каждых 9 мужчин и одна из каждых 12 женщин умирают от этого заболевания.
Рост заболевания, по мнению специалистов, связан с ростом населения и увеличившейся продолжительностью жизни. Среди факторов роста заболевания названы алкоголь, табак, ожирение и загрязнение воздуха.
Ранее в ВОЗ заявили, что Россия заняла 19-е место в рейтинге самых курящих стран мира, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru