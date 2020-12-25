ВОЗ: «Британский» штамм COVID-19 обнаружен в 8 странах Европы

Новый тип коронавируса, обнаруженный в Великобритании, выявлен уже в восьми европейских странах. Об этом в Twitter сообщил глава европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Руководитель регионального бюро ВОЗ отметил, что в связи с распространением инфекции «жизненно важно усилить существующие защитные меры». Клюге напомнил о необходимости соблюдения дистанции и использования защитных масок.

Кроме того, руководитель европейского отделения ВОЗ предположил, что новая разновидность COVID-19 распространяется среди молодых людей шире, чем предыдущие штаммы. Клюге призвал быть бдительными, пока продолжается изучение нового типа инфекции.

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок 14 декабря заявил об обнаружении новой разновидности коронавируса, которая распространяется быстрее уже известных вариантов. Позже стало известно, что новый штамм на 70% заразнее других.

Более 35 стран приостановили авиасообщение с Великобританией и ввели ограничительные меры для прибывающих из Соединённого Королевства.

