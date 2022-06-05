Восточный участок БКЛ метро готов почти на 80 процентов

По его словам, отделочные работы и монтаж инженерных систем и оборудования уже идут на четырех станциях: «Нагатинский затон», «Печатники», «Кленовый бульвар» и «Текстильщики».

Восточный участок БКЛ составляет порядка 11 километров.

«Ввод участка позволит улучшить транспортное обслуживание жителей районов Нагатинский затон, Печатники, Текстильщики, Нижегородский и Лефортово, разгрузить участки Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий, кроме того, на 5-10% снизится нагрузка на улично-дорожную сеть в указанных районах», –рассказал о значении строительства участка Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов рассказал о высокой готовности станции «Текстильщики». Здесь наполовину выполнена отделка и идет монтаж систем освещения.

«Дизайн станции и световые решения вызовут у пассажиров ассоциацию с геометрией ткацкого станка и будет отсылать к названию станции "Текстильщики". Отделка технических помещений близится к завершению», – подчеркнул Юрий Кравцов.

Большая кольцевая линия (БКЛ) является одним из самых масштабных проектов в мире и крупнейшим в России. Протяженность БКЛ равна 70 км. Из 31 станции 22 уже введены в строй и принимают пассажиров.

