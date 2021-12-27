Восстановлено авиасообщение между Санкт-Петербургом и Кубой
Между Санкт-Петербургом и Кубой возобновили авиасообщение. Последний рейс был совершен в марте 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющую компанию аэропорта «Воздушные ворота северной столицы».
Авиакомпания AZUR air возобновила полёты на Кубу с 26 декабря 2021 года. Первым рейсом в курортный город Варадеро из Пулково отправились 322 пассажира.
Ожидается, что рейсы по данному маршруту будут выполняться раз в 10 дней. Пока план полётов составлен до середины мая 2022 года.
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о старте с 25 декабря прямых регулярных рейсов из Санкт-Петербурга в Хургаду.
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