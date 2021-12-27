Восстановлено авиасообщение между Санкт-Петербургом и Кубой

Между Санкт-Петербургом и Кубой возобновили авиасообщение. Последний рейс был совершен в марте 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющую компанию аэропорта «Воздушные ворота северной столицы».

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Авиакомпания AZUR air возобновила полёты на Кубу с 26 декабря 2021 года. Первым рейсом в курортный город Варадеро из Пулково отправились 322 пассажира.

Ожидается, что рейсы по данному маршруту будут выполняться раз в 10 дней. Пока план полётов составлен до середины мая 2022 года.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о старте с 25 декабря прямых регулярных рейсов из Санкт-Петербурга в Хургаду.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
ТЕГИ:АвиасообщениеСанкт-ПетербургКуба
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