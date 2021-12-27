Восстановлено авиасообщение между Санкт-Петербургом и Кубой

Авиакомпания AZUR air возобновила полёты на Кубу с 26 декабря 2021 года. Первым рейсом в курортный город Варадеро из Пулково отправились 322 пассажира.

Ожидается, что рейсы по данному маршруту будут выполняться раз в 10 дней. Пока план полётов составлен до середины мая 2022 года.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о старте с 25 декабря прямых регулярных рейсов из Санкт-Петербурга в Хургаду.

