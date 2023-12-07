В Москве выросло число компаний, связанных с дизайном интерьера
Количество компаний в сфере оформления интервью увеличилось в столице, пишет «Газета.Ru».
Из исследования организаторов Московской недели интерьера и дизайна следует, что в этом году количество компаний, связанных с индустрией дизайна интерьера, выросло на 8,7% по сравнению с показателями 2021 года. Преимущественно увеличения их числа зафиксировано в сегменте «Дистрибуция и продажи».
Кроме того, каждый пятый рубль российских компаний из индустрии приходится на столичного производителя.
Ранее стало известно, что корпусная мебель в России подорожает больше чем на 15% в следующем году, напоминает «Радиоточка НСН».
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