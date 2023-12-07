В Москве выросло число компаний, связанных с дизайном интерьера

Количество компаний в сфере оформления интервью увеличилось в столице, пишет «Газета.Ru».

Московские мебельные фабрики за полгода нарастили производство на 13%

Из исследования организаторов Московской недели интерьера и дизайна следует, что в этом году количество компаний, связанных с индустрией дизайна интерьера, выросло на 8,7% по сравнению с показателями 2021 года. Преимущественно увеличения их числа зафиксировано в сегменте «Дистрибуция и продажи».

Кроме того, каждый пятый рубль российских компаний из индустрии приходится на столичного производителя.

Ранее стало известно, что корпусная мебель в России подорожает больше чем на 15% в следующем году, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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