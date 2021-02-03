Восемь несовершеннолетних задержали у здания Мосгорсуда во вторник

Во вторник вечером Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде постановил заменить Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима. В колонии он проведёт примерно два года и восемь месяцев. Оппозиционеру зачтут время нахождения под домашним арестом с 28 февраля по 30 декабря 2014 года.

После этого в Москве и Петербурге прошли массовые акции протеста, вечером по требованию полиции закрыли станции московского метро «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Александровский сад» и «Театральная». Правоохранительные органы прислали дополнительный наряд из 60 сотрудников к зданию Мосгорсуда, в котором шел суд по делу Навального.

Также в столице перекрыли Манежную площадь и ряд улиц, включая тротуары на Тверской улице. собравшихся здесь людей оттеснили в сторону Пушкинской площади. За вечер задержали в России свыше 900 человек, в основном в Москве и Санкт-Петербурге, включая троих журналистов. СМИ сообщали, что полицейские применяют электрошокеры и дубинки, а телеграм-каналы были наполнены видео со сценами избиений протестующих,

