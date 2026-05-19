Власти Солнечногорска полностью запретили прокат электросамокатов и СИМ

Власти подмосковного Солнечногорска полностью запретили в городе прокат электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообЩает RT.

Согласно постановлению местной администрации, запрет распространяются на движение, парковку и прочие способы размещения СИМ кикшеринговых компаний.

В документе говорится, что решение принято «в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры, в целях повышения уровня безопасности жизни и здоровья граждан, а также предотвращения нарушений правил благоустройства».

Запрет не касается частных СИМ.

Ранее работу компаний по прокату электросамокатов полностью запретили в подмосковных Котельниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН / Екатерина Галайда-Перера
