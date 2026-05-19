Власти Солнечногорска полностью запретили прокат электросамокатов и СИМ
Власти подмосковного Солнечногорска полностью запретили в городе прокат электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообЩает RT.
Согласно постановлению местной администрации, запрет распространяются на движение, парковку и прочие способы размещения СИМ кикшеринговых компаний.
В документе говорится, что решение принято «в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры, в целях повышения уровня безопасности жизни и здоровья граждан, а также предотвращения нарушений правил благоустройства».
Запрет не касается частных СИМ.
Ранее работу компаний по прокату электросамокатов полностью запретили в подмосковных Котельниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
