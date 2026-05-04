Мэр Керчи Каторгин подал в отставку
4 мая 202618:41
Алексей Филимонов
Мэр города Керчь Олег Каторгин подал в отставку. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Он отметил, что «Каторгин написал заявление об увольнении по собственному желанию».
«В республике продолжается работа по ротации кадрового состава, в том числе на муниципальном уровне... Наш приоритет – повышение эффективности системы управления», - добавил Аксёнов.
Ранее в Мурманской области назвали фейком информацию о якобы отставке губернатора региона Андрея Чибиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
