Воры стали чаще проникать в московские квартиры через окна

По его словам, чаще всего злоумышленники проникают в квартиры москвичей через окна и балконные двери на первых и вторых этажах. Также злоумышленники часто прибегают к взлому замка или подбору ключей, либо пользуются открытыми в квартире дверями.

Отраднов посоветовал установить на окна металлические решётки, запирать двери балконов и окна. Он отметил, что более надёжным способом защитить квартиру является установка централизованной сигнализации, которая позволяет оперативно выслать на место происшествия стражей порядка.

Ранее руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко рассказал, что некоторые расширения для браузеров могут быть небезопасны, сообщает RT.