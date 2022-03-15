Ворвавшейся в студию программы «Время» девушке грозит административное дело

Ворвавшаяся в студию программы «Время» на «Первом канале» девушка задержана, ей грозит административное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Первый канал проверяет инцидент с посторонней в прямом эфире

Её могут привлечь по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Марина Овсянникова работает на телеканале редактором.

Представители телеканала подтвердили, что во время вечернего прямого эфира программы «Время» в кадре появилась посторонняя девушка с плакатом в руках. Начата служебная проверка.

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ФОТО: Телевизор. Фото: www.flickr.com
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