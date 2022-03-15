Ворвавшейся в студию программы «Время» девушке грозит административное дело

Её могут привлечь по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Марина Овсянникова работает на телеканале редактором.

Представители телеканала подтвердили, что во время вечернего прямого эфира программы «Время» в кадре появилась посторонняя девушка с плакатом в руках. Начата служебная проверка.

