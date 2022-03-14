Первый канал проверяет инцидент с посторонней в прямом эфире

Первый канал начал проверку инцидента с посторонней в ходе прямого эфира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телекомпании.

Представители телеканала подтвердили, что во время вечернего прямого эфира программы «Время» в кадре появилась посторонняя девушка с плакатом в руках. Начата служебная проверка.

По данным «ОВД-Инфо» (признан в РФ иноагентом), девушка является сотрудницей «Первого канала». Отмечается, что ей грозит административное наказание. На плакате, который держала в руках девушка, содержался антивоенный призыв.





