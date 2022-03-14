Первый канал проверяет инцидент с посторонней в прямом эфире
Первый канал начал проверку инцидента с посторонней в ходе прямого эфира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телекомпании.
Представители телеканала подтвердили, что во время вечернего прямого эфира программы «Время» в кадре появилась посторонняя девушка с плакатом в руках. Начата служебная проверка.
По данным «ОВД-Инфо» (признан в РФ иноагентом), девушка является сотрудницей «Первого канала». Отмечается, что ей грозит административное наказание. На плакате, который держала в руках девушка, содержался антивоенный призыв.
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