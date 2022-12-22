«Воруют данные»: Создатель сайта Kremlin.ru назвал опасность VPN-сервисов

За «бесплатный» VPN-сервис пользователи могут заплатить своими персональными данными, заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в беседе с НСН.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что доля пользователей VPN-сервисами среди россиян не растет. По его словам, после всплеска летом она упала до уровня марта-апреля 2022 года. Кусков объяснил снижение числа скачиваний падением спроса на VPN-сервисы.



«Доля скачиваний снизилась. Сама технология не несет опасности, но некоторые небольшие компании, предоставляющие сервис, не думают о безопасности, а думают о деньгах, то часто у них персональные данные пользователей – логины, пароли, облачные сервисы, где мы храним фотографии, документы, данные банковских карт – утекают, продаются мошенникам. Они уже используют эти данные в своих мошеннических схемах, потому что вариантов, как можно использовать персональные данные очень много», - сказал Геллер.

Собеседник НСН отметил, что Роскомнадзор эффективно борется с VPN-сервисами.

«Роскомнадзор достаточно эффективно борется с VPN-сервисами. Все больше людей понимают риски, взвешенно подходят к скачиванию сервисов»,», - резюмировал Геллер.

Ранее «Лаборатория Касперского» объявила, что ее VPN-приложение Kaspersky Secure Connection больше не будет доступно на российском рынке.

