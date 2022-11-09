Воронежский крематорий закрылся из-за санкций
Крематорий в Воронеже был вынужден прекратить свою работу из-за проблем с приобретением комплектующих для кремационной печи на фоне санкций, сообщает «Коммерсант».
Кремационная линия нуждается в частичном ремонте блока основной камеры и замене одного модуля системы. Техническое обслуживание линии проводят специалисты крематория, прошедшие обучение, а также привлекаются официальные представители чешской компании Tabo CS.
Прогнозировать сроки ремонтных работ невозможно в связи с ситуацией по ограничениям. Оборудование чешской компании Tabo используется в большинстве крематориев России.
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