Воронежский крематорий закрылся из-за санкций

Крематорий в Воронеже был вынужден прекратить свою работу из-за проблем с приобретением комплектующих для кремационной печи на фоне санкций, сообщает «Коммерсант».

Кремационная линия нуждается в частичном ремонте блока основной камеры и замене одного модуля системы. Техническое обслуживание линии проводят специалисты крематория, прошедшие обучение, а также привлекаются официальные представители чешской компании Tabo CS.

Прогнозировать сроки ремонтных работ невозможно в связи с ситуацией по ограничениям. Оборудование чешской компании Tabo используется в большинстве крематориев России.

