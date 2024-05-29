Воронежских школьников заставляли раздеваться ради сдачи ЕГЭ
В Воронеже школьники пожаловались, что их заставляли снимать одежду ради допуска к сдаче ЕГЭ, сообщает «РЕН ТВ».
Одного из учеников вынудили снять брюки, после чего подросток ходил в нижнем белье. В интернете стали появляться жалобы со стороны учеников на процесс допуска к сдаче экзамена. По их словам, на белье, в том числе нижнее, нижнее реагировали металлоискатели. Однако некоторые школьники отметили, что никакого металла в вещах не было.
В правительстве Воронежской области заинтересовались произошедшим. По словам властей, в скором времени будут изучены записи с камер видеонаблюдения.
Отмечается, что в этом году уделяется особое внимание вопросам безопасности.
Ранее Рособрнадзор заявил, что первые экзамены основного периода ЕГЭ прошли в штатном режиме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru