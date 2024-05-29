Воронежских школьников заставляли раздеваться ради сдачи ЕГЭ

Одного из учеников вынудили снять брюки, после чего подросток ходил в нижнем белье. В интернете стали появляться жалобы со стороны учеников на процесс допуска к сдаче экзамена. По их словам, на белье, в том числе нижнее, нижнее реагировали металлоискатели. Однако некоторые школьники отметили, что никакого металла в вещах не было.

В правительстве Воронежской области заинтересовались произошедшим. По словам властей, в скором времени будут изучены записи с камер видеонаблюдения.

Отмечается, что в этом году уделяется особое внимание вопросам безопасности.

Ранее Рособрнадзор заявил, что первые экзамены основного периода ЕГЭ прошли в штатном режиме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

