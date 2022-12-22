Воробьёв: Подмосковные семьи смогут запускать салюты на Новый год
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что запускать фейерверки на Новый год в регионе никто не запрещает.
По его словам, местные жители смогут запустить праздничный салют, однако можно отметить праздник и иначе.
«Семья может запустить салют, этого никто не запрещает. Но мы считаем, что можно и без салюта обменяться эмоциями, теплотой, поздравлениями... На наш взгляд, это правильное решение, мы его придерживаемся», - подчеркнул Воробьёв.
Он добавил, что во время новогодних каникул для жителей Подмосковья будут работать музеи, театры, парки, катки и горки.
Ранне в Госдуме открылась выставка «Фейерверк новогодних игрушек», посвящённая 100-летию со дня образования СССР, сообщает RT.
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