Воробьев: В подмосковном Климовске после ЧП отапливаются 122 из 173 домов

Из 173 домов в подмосковном Климовске 122 уже подключены к теплоснабжению, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что огромная работа ведется в каждой квартире, так как процесс «доставки» тепла небыстрый.

Рабочие в ближайшие сутки восстановят в оставшихся подмосковных домах отопление, говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

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Власти города Дмитров сообщили о возобновлении подачи отопления и горячей воды в 22 жилых домах, а также школе и детскому саду. Оставшиеся восемь домов вернутся к привычному обслуживанию в ближайшие сроки, сообщил глава городского округа Илья Поночевный.

Ранее президент РФ Владимир Путин заслушал доклад губернатора Московской области Андрея Воробьева о положении дел в районах, где нарушено электро- и теплоснабжение. По итогам доклада главе МЧС и «Россетям» были даны поручения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба правительства Московской области
ТЕГИ:ОтоплениеПодмосковье

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