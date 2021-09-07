Воробьев: Реконструкция трассы М5 облегчит жизнь около миллиона человек

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что реконструкция федеральной трассы М5 «Урал» должна облегчить жизнь около миллиона человек.

Отмечается, что возведение нового четырехполосного моста к концу текущего года через Москву-реку в Раменском городском округе позволит существенно сократить время в пробках. В настоящее время автомобилисты пользуются старым двухполосным мостом.

Проект реализуется в рамках программы «Безопасные качественные дороги». Запуск этого участка планируется в декабре этого года, отмечает «Радио 1».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеАндрей Воробьев
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