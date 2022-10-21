Воробьев: Подмосковье готово принять жителей приграничных районов Белгородской области

Глава Московской области Андрей Воробьев заявил о готовности принять в регионе более 500 жителей приграничных районов Белгородской области, которые подвергаются обстрелам со стороны Украины, сообщает ТАСС.

По его словам, для всех желающих, кто проживает в приграничных районах с Украиной сейчас есть возможность временно пожить в Подмосковье.