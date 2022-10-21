Воробьев: Подмосковье готово принять жителей приграничных районов Белгородской области
Глава Московской области Андрей Воробьев заявил о готовности принять в регионе более 500 жителей приграничных районов Белгородской области, которые подвергаются обстрелам со стороны Украины, сообщает ТАСС.
По его словам, для всех желающих, кто проживает в приграничных районах с Украиной сейчас есть возможность временно пожить в Подмосковье.
«Мы уже подготовили порядка 550 мест в Подольске, Клину и Лосино-Петровском», — добавил Воробьев.
Ранее глава Московской области рассказал президенту РФ Владимиру Путину о восстановлении школ в ДНР, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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