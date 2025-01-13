Воробьев назвал пережитком прошлого ларьки с шаурмой в Подмосковье
Некоторые ларьки с шаурмой и хинкалями, расположенные в городских округах Подмосковья, являются пережитком прошлого, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, прогуливаясь по территории, можно увидеть у некоторых глав (в округах — ред.) ларьки с надписями «Шаурма» или «Хинкальная». Такой «пережиток прошлого», по словам губернатора, обращает на себя внимание.
Воробьев уточнил, что в таких точках питания нет ни налогов, ни санитарии, и на них постоянно поступают жалобы. Так что привести в порядок такие объекты – это прямая обязанность муниципалитетов.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил курским чиновникам отвечать на комментарии в соцсетях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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