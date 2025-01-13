Гладков запретил чиновникам опаздывать на работу даже на минуту

Также он указал на то, что перед руководством региона стоит огромное количество задач и даже опоздание на минуту – это опоздание.

«Сейчас, когда заходил, заметил, что у нас исполнительская дисциплина в здании правительства отсутствует. Раньше приходить на работу можно, позже – нельзя…Опоздание на минуту – это опоздание на рабочее место», - отметил глава региона.

По его словам, это нормально и правильно прийти на работу раньше руководства, которое начинает свой рабочий день в 6:00.

Ранее Госдума начала сбор отзывов на проект поправок в Трудовой кодекс, предлагающий ввести запрет на наказания работников за опоздания из-за тяжелых погодных условий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

