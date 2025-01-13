Гладков запретил чиновникам опаздывать на работу даже на минуту

Раньше начальства на работу приходить можно, а вот позже – непозволительно, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на собрании с подчиненными, где раскритиковал их отношение к своим обязанностям. Отрывок совещания распространился в Telegram-каналах.

Он отметил, что в Белгороде нет таких проблем с пробками, как в Москве, поэтому прийти немного пораньше на работу — не так сложно.

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Также он указал на то, что перед руководством региона стоит огромное количество задач и даже опоздание на минуту – это опоздание.

«Сейчас, когда заходил, заметил, что у нас исполнительская дисциплина в здании правительства отсутствует. Раньше приходить на работу можно, позже – нельзя…Опоздание на минуту – это опоздание на рабочее место», - отметил глава региона.

По его словам, это нормально и правильно прийти на работу раньше руководства, которое начинает свой рабочий день в 6:00.

Ранее Госдума начала сбор отзывов на проект поправок в Трудовой кодекс, предлагающий ввести запрет на наказания работников за опоздания из-за тяжелых погодных условий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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