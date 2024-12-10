Воробьев: Мемориалом жертвам теракта в «Крокусе» займется собственник

Госдеп США не стал поддерживать призыв папы римского к перемирию во всех конфликтах в мире на Рождество

Более 40 человек эвакуированы из сломавшегося на трассе в Казахстане автобуса

Трамп предложил Мексике и Канаде войти в состав США

Французские НКО предупредили об опасности покрытия крыши и шпилей Нотр-Дама свинцом

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