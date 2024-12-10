Воробьев: Мемориалом жертвам теракта в «Крокусе» займется собственник

Собственник объекта занимается созданием мемориала в память о жертвах теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом заявил глава Московской области Андрей Воробьев.

«Собственник занимается этим. Это, все-таки, частная собственность», — рассказал губернатор в беседе с РИА Новости.

Ранее Воробьев сообщил, что концепция мемориала уже разработана.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед выступлением группы «Пикник», напоминает 360.ru. Террористы с оружием ворвались в здание, открыли огонь по людям и устроили пожар. В результате погибли 145 человек.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:МемориалКрокус Сити ХоллАндрей ВоробьевМосковская Область

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