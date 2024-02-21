Воробьев: Движение по новому участку трассы М-5 запустят в конце года

Движение по новому участку трассы М-5 «Урал» и по Южно-Лыткаринской трассе запустят в конце года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Еще одна дорога появится между Варшавским и Симферопольским шоссе
«В конце 2024 года стоит задача запустить движение по двум дорогам, которые здесь пересекаются - М-5 "Урал" в обход поселка Октябрьский и Южно-Лыткаринскую трассу. Критически важно соблюсти сроки, чтобы больше не было переносов», - сказал Воробьев.

На сегодняшний день готовность нового участка составляет более 70 процентов, движение по нему планируется запустить в ноябре. На сегодняшний день в рамках второго этапа строится дорога на участке с 28-го по 37-й километр в Люберцах.



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