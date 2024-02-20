Еще одна дорога появится между Варшавским и Симферопольским шоссе

Он уточнил, что протяженность участка составит 3,5 километра. Он дополнительно свяжет Варшавское и Симферопольское шоссе, а в будущем станет частью дублера ЦКАД и МКАД – от Минского шоссе до дороги М2.

Строительство дороги планируется начать в 2025 году, отметил Собянин. Благодаря новой дороге, по словам градоначальника, появятся удобные выезды из жилых кварталов восточной части Щербинки и садовых товариществ на Варшавское и Симферопольское шоссе. Также станет проще добираться до станции «Остафьево» МЦД-2.

Ранее Собянин заявил, что власти Москвы намерены сделать одну из лучших транспортных систем в мире основой для развития столицы.

