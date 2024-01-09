Воробьев: для стабилизации ситуации в Климовске нужны миллиарды рублей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что для решения ситуации с теплоснабжением микрорайона Климовск в Подольске нужны миллиарды рублей.

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Воробьев также заявил, что из 173 домов в подмосковном Климовске 122 уже подключены к теплоснабжению.

Власти города Дмитров сообщили о возобновлении подачи отопления и горячей воды в 22 жилых домах, а также школе и детскому саду. Оставшиеся восемь домов вернутся к привычному обслуживанию в ближайшие сроки, сообщил глава городского округа Илья Поночевный.

Ранее президент РФ Владимир Путин заслушал доклад губернатора Московской области Андрея Воробьева о положении дел в районах, где нарушено электро- и теплоснабжение. По итогам доклада главе МЧС и «Россетям» были даны поручения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба правительства Московской области
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