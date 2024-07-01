Воробьев: Часть «Крокуса» могут передать под выставочную площадь

Часть концертного зала «Крокус Сити Холл», сгоревшего в результате теракта, после восстановления здания могут передать под выставочные площади. Об этом рассказал глава Московской области Андрей Воробьев в беседе с РИА Новости.

«Там будет скорее всего выставочная площадь», — отметил губернатор.

По словам Воробьева, региональные власти находятся в контакте с собственником объекта.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал, что восстанавливать концертный зал на месте «Крокуса» не планируется, напоминает 360.ru.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, в результате погибли 145 человек, более 500 пострадали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

