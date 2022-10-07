Вор в законе Гия Самтредский освобождён из тюрьмы

Вор в законе, уроженец Грузии Георгий Вашакмадзе освобождён из заключения в тюрьме российского Ельца Липецкой области. Об этом информирует профильный ресурс «Прайм Крайм».

Вашакмадзе 43 года, в криминальных кругах он известен как Гия Самтредский. Последний раз преступный авторитет был приговорён в 2007 году к 14 годам, 10 месяцам лишения свободы по обвинению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Всего за свою жизнь вор в законе провел в местах лишения свободы более 23 лет. На его «счету» - убийство, разбой, бандитизм, посягательство на жизнь сотрудника МВД.