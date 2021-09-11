Генпрокуратура России потребует экстрадиции сбежавшего вора в законе Левана Сухумского

Генпрокуратура РФ будет требовать экстрадиции из Испании криминального авторитета Левана Абуладзе (Левана Сухумского), сбежавшего из суда во Владимире. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГП.

Как отметили в надзорном ведомстве, в прокуратуру поступило сообщение о задержании находящегося в международном розыске Абуладзе в Испании. ГП запросила у прокуратуры Владимирской области документы, необходимые для направления запроса о выдаче.

Криминальный авторитет обвиняется по статье «занятие высшего положения в преступной иерархии», которая предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. В декабре 2020 года Октябрьский районный суд Владимира должен был избрать ему Абуладзе меру пресечения, однако тогда преступник скрылся из здания суда.

В сентябре Национальная полиция Испании задержала Абуладзе в аэропорту Барселоны при попытке въезда по фальшивому украинскому паспорту.

