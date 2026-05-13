Вопросы не исчезнут: Почему ликвидация сексологов добавит работы психологам
После исключения сексологов из списка медицинских специальностей люди чаще будут обращаться с вопросами интимного характера к психологам и психотерапевтам, и специалисты должны быть готовы к этому, заявила в беседе с НСН сексолог Юлия Варра.
Минздрав России предложил с 1 сентября обновить номенклатуру медицинских специальностей, исключив из нее должность врача-сексолога. По проекту приказа Минздрава РФ под сокращение также попадают диабетологи, подростковые психиатры, зоологи и другие. При этом в номенклатуру включат нутрициологов, нейропсихологов и врачей «здорового долголетия».
«Жаль, что это считается неважным у нас в стране, но думаю, исключение специальности из номенклатуры никак не повлияет. У нас все равно есть некое разделение. Если сексологи выполняют какие-то практические задачи, то это сексолог-гинеколог, сексолог-уролог. Люди будут обращаться именно к этим специалистам. Также существует такая специализация, как сексолог-психолог. Все вопросы, видимо, будут задавать просто психологам и психотерапевтам. У нас не будет специализации, поэтому все психологи должны будут пройти какой-то сексологический минимум, люди же не перестанут обращаться с этими вопросами», - сказала она.
Ранее исследование сервиса доставки правильного питания Grow Food показало, что треть россиян не начинают отношения из-за лишнего веса. Среди самых популярных привычек, от которых россиянам пришлось отказаться из-за полноты, оказались секс (52%), плавание в море или бассейнах (44%), покупка новых вещей (38%), поиск новых отношений и дейтинг (34%), напоминает «Радиоточка НСН».
