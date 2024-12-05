«Вопрос взаимности»: Депутат Затулин поддержал открытие казахских школ в России

Астрахань, Омск и Оренбург станут пилотными регионами для открытия первых казахоязычных школ в России, сообщает «Комсомольская правда». По данным издания, учебные заведения начнут принимать учеников с 2025 года. Аналогично на юге Казахстана планируют открыть русскоязычные школы. Затулин назвал появление школ с казахским языком в регионах России вопросом взаимности.

«Согласие на это связано исключительно с развитием взаимодействия и отношений с Казахстаном. Треть населения этой страны – русские, еще больше русскоязычных. Периодически предпринимаются попытки сократить сферу применения русского языка в Казахстане, мы, конечно, в этом не заинтересованы. Казахская сторона хотела бы взаимности, именно с этим связана инициатива. С нашей стороны надо продемонстрировать желание идти навстречу. Я такой подход поддерживаю. Иной вариант приводил бы к росту напряженности и даже конфронтации, подливал воду на мельницу тех, кто не заинтересован в партнерских отношениях России и Казахстана», - заявил он.

Как добавил собеседник НСН, в России будет открыто лишь несколько подобных школ.

«С точки зрения национальной гордости властям Казахстана важно продемонстрировать, что инициатива находит отклик в России. Однако очевидно, казахскими у нас будут единицы школ. В Казахстане же школ с преподаванием русского языка должно быть существенно больше исходя из потребностей. В трудовой миграции в России казахи занимают скромную долю по сравнению со своими соседями. Однако есть проблема исхода русского населения из Казахстана. Сохранения русского языка в Казахстане – фактор, закрепляющий наших соотечественников на своих местах в этой стране. Мы заинтересованы в том, чтобы они имели все возможности учить и применять русский язык, не испытывали бы притеснений», - подытожил он.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что на данный момент на русском языке ведут обучение свыше 3,5 тысячи казахских школ. В стране также намерены открыть филиал Московского государственного института международных отношений в Астане, напоминает «Радиоточка НСН».

