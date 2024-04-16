Токаев назвал глупостью нагнетание истерии вокруг русского языка

Токаев напомнил, что в Казахстане русский язык имеет статус официального и используется наравне с казахским. По его словам, жители страны могут говорить так, как им удобно.

«Нагнетать истерию вокруг языка, бороться тем более против него, как это произошло в некоторых странах, и что они сейчас имеют в результате этого всего, мы видим», - сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что депутат нижней палаты парламента Казахстана Бакытжан Базарбек сделал замечание министру энергетики Алмасадаму Саткалиеву из-за того, что тот говорил на русском языке, передает «Радиоточка НСН».

