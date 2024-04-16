Токаев назвал глупостью нагнетание истерии вокруг русского языка
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал не нагнетать напряженность вокруг русского языка и назвал глупостью борьбу с ним в некоторых странах. Слова главы государства приводит его пресс-служба.
Токаев напомнил, что в Казахстане русский язык имеет статус официального и используется наравне с казахским. По его словам, жители страны могут говорить так, как им удобно.
«Нагнетать истерию вокруг языка, бороться тем более против него, как это произошло в некоторых странах, и что они сейчас имеют в результате этого всего, мы видим», - сказал глава государства.
Ранее сообщалось, что депутат нижней палаты парламента Казахстана Бакытжан Базарбек сделал замечание министру энергетики Алмасадаму Саткалиеву из-за того, что тот говорил на русском языке, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru