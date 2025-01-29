В Татарстане мигрантам запретили работать в такси и охране
Власти Татарстана запретили мигрантам работать в такси и перевозить опасные грузы. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов.
Согласно документу, также мигрантам запрещается работать в охранных организациях, в сфере ветеринарии, страхования, права и бухгалтерского учёта, а также осуществлять ремонт техники и проведить азартные игры.
Отмечается, что запрет на привлечение иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, будет действовать до 31 декабря 2025 года включительно.
Ранее главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев заявил, что российский рынок труда не очень привлекателен даже для мигрантов из Средней Азии, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: Средства ПВО уничтожили беспилотники в Крыму и в Белгородской области
- Немецкий политолог заявил о желании Шольца оскорбить русский народ
- Эксперты назвали возможный состав делегаци РФ на переговорах по Украине
- Ученые из Китая получили здоровое потомство от двух самцов мышей
- Шесть украинских дронов нанесли удар по Белгородской области
- Трамп подпишет антимиграционный закон в качестве первого законодательного акта
- Роспотребнадзор временно закрыл частный детский сад в Москве
- Почти половина российских путешественников предпочитает пассивный отдых
- Суд обязал компенсировать экс-губернатору Белых потраченные на адвоката миллионы
- СМИ: DeepSeek удалили из итальянского App Store и Google Play
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru