В Татарстане мигрантам запретили работать в такси и охране

Согласно документу, также мигрантам запрещается работать в охранных организациях, в сфере ветеринарии, страхования, права и бухгалтерского учёта, а также осуществлять ремонт техники и проведить азартные игры.

Отмечается, что запрет на привлечение иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, будет действовать до 31 декабря 2025 года включительно.

Ранее главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев заявил, что российский рынок труда не очень привлекателен даже для мигрантов из Средней Азии, сообщает «Свободная пресса».

