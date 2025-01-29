В Татарстане мигрантам запретили работать в такси и охране

Власти Татарстана запретили мигрантам работать в такси и перевозить опасные грузы. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов.

В Чувашии мигрантам запретили работать в сфере образования и спорта

Согласно документу, также мигрантам запрещается работать в охранных организациях, в сфере ветеринарии, страхования, права и бухгалтерского учёта, а также осуществлять ремонт техники и проведить азартные игры.

Отмечается, что запрет на привлечение иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, будет действовать до 31 декабря 2025 года включительно.

Ранее главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев заявил, что российский рынок труда не очень привлекателен даже для мигрантов из Средней Азии, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
ТЕГИ:МигрантыЗапретТатарстанОхранаТакси

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